Tiago Leifert deixará Globo após 15 anos: “Minha decisão”

O jornalista e apresentador Tiago Leifert deixará a TV Globo logo após o “The Voice Brasil”. Ele anunciou sua saída da emissora nas redes sociais nesta quinta-feira (9).

A décima temporada do programa musical chega ao fim em dezembro, quando Tiago se despede da Globo, onde permaneceu por 15 anos. “Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que quero neste momento […] Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca”, escreveu, em uma publicação no Instagram.

Na publicação, o apresentador disse que conversava sobre seu desligamento da emissora desde o ano passado. “Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Glboo minha decisão”, disse.

Na emissora, Tiago Leifet apresentou programas como “Central da Copa”, “Globo Esporte”, “The Voice Brasil” e “The Voice Kids Brasil”. Desde 2017, ele comendava também o BBB. “Deixo o BBB com o privilégio de ter comandado temporadas históricas, com recorde mundial de votação e um enorme carinho dos fãs do programa”, continuou o jornalista.

Tiago recebeu o apoio de personalidades como J Boninho e Marcos Mion, que acaba de chegar à emissora: “Você é um dos grandes. Que eu me pego assistindo e tomando nota. Nesse meio é difícil fazer amigo, mas saiba que aqui, você tem um irmão”, escreveu.

