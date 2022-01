Time de futebol americano Osasco Soldiers realiza seletiva no sábado (8)

No sábado (8), a partir das 18h, o Osasco Soldiers, realizará uma seletiva em busca de novos atletas para as equipes de futebol americano masculino e feminino. A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia.

Os testes serão realizados no campo do CSU, rua Diogo Benitez, 483, na Vila Osasco. Serão seguidas todas as medidas contra a covid-19, como uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento social.

Para participar, basta comparecer ao local com camiseta branca, chuteira society ou tênis (não é permitido usar chuteira de cravo) e garrafa de água individual. Não é necessário ter conhecimento prévio, nem experiência no esporte, os únicos pré-requisitos exigidos são vibração, intensidade e compromisso.

Serviço:

Seletiva do Soldiers Futebol Americano em Osasco

Quando: 08/01 – sábado, às 18h

Local: Campo do CSU – Rua Diogo Benitez, 483, Vila Osasco, próximo à loja Maçônica ao IML

Gratuita