Time de futebol americano Osasco Soldiers recebe homenagem na Câmara Municipal

Foi aprovado durante a sessão desta terça-feira (18), na Câmara de Osasco, o Projeto de Decreto Legislativo 4/2022 que concede uma placa comemorativa ao Osasco Soldiers, equipe de futebol americano.

publicidade

De autoria da vereadora Ana Paula Rossi (PL), a proposta foi aprovada por unanimidade, com 20 votos favoráveis, e a vereadora usou a Tribuna para falar sobre o trabalho do Soldiers. “É um time de futebol americano que completou 14 anos de existência, com muita luta, superando muitos desafios”, justificou.

Representantes da equipe, encabeçada pelo fundador, César Augusto dos Santos, participaram da sessão e acompanharam o processo de votação.

publicidade

Ana Paula Rossi destacou o espírito empreendedor da equipe e o caráter solidário do trabalho que o Soldiers executa em Osasco. “Eles são, de fato, focados em uma luta constante. Mais do que uma homenagem, é um apelo para que os demais pares tenham conhecimento que Osasco tem esse time”, acrescentou.

Criada em 2010, a Placa Comemorativa é uma honraria da Câmara de Osasco que homenageia associações, entidades, fundações e instituições que prestam relevantes serviços à comunidade do município.