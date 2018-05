Tio e sobrinho, de 13 anos, são mortos a tiros no Jardim Conceição

Na noite desta sexta-feira, 4, um menino de 13 anos e o tio dele, de 18, foram mortos em mais um ataque a tiros no Jardim Conceição.

Vitor Henrique da Silva, de 13 anos, e seu tio Jhonatan Jacó Souza, de 18, estavam sentados em frente a casa da família, na rua Matias de Albuquerque, quando criminosos passaram atirando de um carro, por volta das 22h30.

Os dois foram socorridos por parentes, que chegaram a levá-los à UPA do Jardim Conceição, onde morreram.

Jhonatan deixa um filho de um ano. A mãe da criança postou uma mensagem emocionada nas redes sociais após a morte do jovem: “Por que Deus você levou justo ele, o pai do meu filho? Senhor, me dê forças para meu filho ficar bem, me dê forças para ser pai e mãe do meu bebê. Meu filho vai sentir tanta falta do papai dele… Deus, me ajuda.”

A polícia investiga o crime.