Trabalhador poderá dar entrada no seguro-desemprego pela internet

Os trabalhadores brasileiros poderão solicitar o seguro-desemprego integralmente pela internet a partir deste mês, segundo o Ministério do Trabalho. O lançamento do novo produto será realizado pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, na tarde desta quarta-feira (19), em Brasília.

Publicidade

De acordo com o ministério, o objetivo é garantir mais eficiência na prestação de serviços públicos, reduzir custos e oferecer mais comodidade e segurança ao trabalhador.

A ação é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, desenvolvida pela Dataprev, e estará disponível no Portal Emprega Brasil.