Tradicional Tchê’s Burger, em Osasco, anuncia fim das atividades

A tradicional lanchonete Tchê’s Burger, no Centro de Osasco, encerra as atividades após quase três décadas, em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em vídeo para anunciar o fim do empreendimento (assista abaixo), o empresário Jocimar Leal afirma que o mercado já vinha difícil nos últimos anos e as dificuldades se agravaram muito com a pandemia.

“Não vale a pena mais continuar com o comércio. É insustentável. Estamos encerrando as atividades. Estamos fazendo só delivery e domingo (26) vamos fazer as últimas entregas”, afirmou Jocimar.

Ele declarou que, devido à quarentena, “vai levar um bom tempo para a gente ter alguma clientela. Então, não vale a pena a gente continuar, correr o risco de arrumar mais dor de cabeça até lá”.

“Queria agradecer de coração cada um de vocês, a amizade que eu fiz com clientes amigos… O que eu fiz de amigo nessa lanchonete é brincadeira”, continuou. “O Tchê’s faz parte da história de Osasco, não tenho dúvida disso. E eu só tenho gratidão por vocês, que me ajudaram nessa história bonita, uma história bacana”, completou Jocimar Leal.