Traficante de drogas que abastecia ‘biqueiras’ na região é preso em Osasco

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Osasco, na última quinta-feira (13). A Polícia Civil chegou ao suspeito após investigações e montou uma campana para abordá-lo.

Segundo a investigação, o homem era apontado como o responsável por abastecer pontos de vendas de drogas na região de Osasco e Carapicuíba. Com ele, a polícia localizou uma sacola cheia de entorpecentes.

Durante a abordagem, o indivíduo levou os policiais até um imóvel situado na rua Luís Ferrari, Vila Yolanda, onde armazenava as drogas. No endereço, a polícia encontrou três munições de armas de fogo e anotações com informações sobre o tráfico.

Ele confessou aos agentes que recebia R$ 100 por dia para armazenar os entorpecentes. No total, 861 porções de drogas, sendo 311 de cocaína e 550 de skunk foram apreendidas, além de R$ 1.300 em espécie. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba.