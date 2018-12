Traficante é preso em barraco cheio de drogas em Osasco

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Osasco (Demacro), na manhã de quarta-feira (12), prenderam um homem por tráfico de drogas, no bairro São Pedro.

Publicidade

Investigações apontaram que um suspeito estava armazenando drogas em um barraco da comunidade conhecida como “Fazendinha”.

Os policiais passaram a monitorar a região e, durante campana, conseguiram identificar o imóvel e avistar um suspeito saindo do local. Ele foi abordado e em sua mochila foram encontradas 300 porções de drogas (cocaína, crack e maconha), além de anotações com a contabilidade do tráfico.

Prosseguindo com as diligências, os policiais encontraram no barraco outras 1.350 porções das mesmas drogas. O homem foi preso em flagrante.