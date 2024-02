Traficante é preso na Favela do Limite, em Osasco, após tentativa de roubo de carro

Traficante é preso na Favela do Limite, em Osasco, após tentativa de...

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam um homem nesta segunda-feira (26), nas proximidades do Rodoanel, em Osasco, por tráfico de drogas.

A abordagem foi feita após os agentes receberem a informação da tentativa de roubo na pista externa da rodovia. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) iniciou imediatamente as diligências até chegar na comunidade conhecida como “Favela do Limite”.

No local, um grupo de homens foi avistado e um deles tinha as características correspondentes às fornecidas pela vítima do assalto.

Ao perceberem a presença da viatura, os homens empreenderam fuga, incluindo o indivíduo identificado como principal suspeito.

Na fuga, um dos homens descartou uma mochila e, em posse de outra, foi alcançado e contido após uma luta corporal com um dos policiais militares rodoviários.

Nas bolsas, foram encontradas várias porções de substâncias análogas a maconha e cocaína, além de uma quantia significativa em dinheiro, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

O homem foi detido e as evidências foram encaminhados ao 5º Distrito Policial de Osasco para os procedimentos legais cabíveis.