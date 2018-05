Traficante internacional preso com US$ 3,4 milhões em casa em Osasco teria movimentado R$ 500 milhões

Traficante internacional preso com US$ 3,4 milhões em casa em Osasco teria...

Preso no ano passado, Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, acusado de ser um dos maiores traficantes internacionais do país, teria movimentado R$ 500 milhões entre 2014 e 2017, apenas com o dinheiro do tráfico, de acordo com a Polícia Federal. A PF deflagrou operação nesta terça-feira, 15, e prendeu oito suspeitos de auxiliar na lavagem de dinheiro do traficante.

Na época da prisão de Cabeça Branca, em julho do ano passado, a PF apreendeu 3,4 milhões de dólares em uma casa de alto padrão usada pelo traficante no Parque dos Príncipes, em Osasco.

Segundo as investigações da PF, o suspeito negociou 27 toneladas de cocaína em três anos. Na época, ele teria recebido US$ 140 milhões. Rocha foi preso em Sorriso (MT). Ele tem condenações proferidas pela Justiça Federal que somam mais de 50 anos de prisão.

De acordo com a PF na ocasião da prisão dele, “o grupo criminoso capitaneado por Cabeça Branca operava como uma estrutura empresarial, controlando e agindo desde a área de produção em regiões inóspitas e de selva em países como a Bolívia, Peru e Colômbia, até a logística de transporte, distribuição e manutenção de entrepostos no Paraguai e no Brasil, fixando-se também em áreas estratégicas próximas aos principais portos brasileiros e grandes centros de consumo, dedicando-se à exportação de cocaína para Europa e Estados Unidos”.

Além disso, “foi apurado que Luiz Carlos da Rocha é um dos principais fornecedores de cocaína para facções criminosas paulistas e cariocas”.

*Com informações do R7