Tragédia em Barueri: igreja faz culto em homenagem a mãe e filhos mortos no incêndio

A Igreja Pentecostal Ebenézer Ministério Barueri realizou, na noite desta quinta-feira (26), um culto em homenagem a Vanessa Rodrigues e os três filhos dela, de 11 meses, 2 e quatro anos, que morreram no incêndio que destruiu galpões de fábricas e afetou imóveis vizinhos e carros estacionados na área, no Jardim Califórnia, em Barueri.

publicidade

Vanessa havia se batizado recentemente. “O Senhor nos deu a honra de realizar o seu batismo, seu casamento sua primeira ceia, e você nos deu a honra de fazer parte do nosso grupo. Agora será impossível entender ou compreender algo, Vanessa. Mas uma coisa é certa: você está em um bom lugar”, declararam os pastores da igreja nas redes sociais.

Amigos da família também manifestaram pesar por meio das redes sociais: “Vanessa, vai ficar a lembrança da mulher guerreira e alegre que você foi. Vamos sentir sua falta”, comentou uma. “A saudade fica, dói, mas que Deus venha consolar as famílias”, declarou outro.

publicidade

Os corpos de Vanessa e os filhos foram encontrados na tarde de quinta, durante os trabalhos de rescaldo dos Bombeiros, no banheiro de um dos galpões, onde teriam tentado fugir das chamas. “Minha sobrinha, vá em paz com seus anjinhos. Uma guerreira, verdadeira mãe. Lutou até o fim pelos seus pequenos”, declarou uma tia dela.

No início do incêndio, o marido de Vanessa tentou ir ao local salvar a mulher e filhos, mas não conseguiu. Ficou com ferimentos no braço e precisou ser resgatado. O filho mais velho da família, um adolescente, estava na escola na hora e escapou.

publicidade

Em entrevistas a emissoras de TV, parentes das vítimas lamentaram as perdas e cobraram apuração sobre as causas do incêndio e justiça após a tragédia.

O incêndio deixou oito feridos, encaminhados ao Hospital Municipal de Barueri e outras unidades de saúde, parte delas em estado grave.