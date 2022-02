Transportadora tem vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo

A Jamef Encomendas Urgentes, empresa especializada no transporte de cargas fracionadas, está com vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo. Há oportunidades nos departamentos Comercial, Compliance, Gente e Gestão, Manutenção, Operacional e de Tecnologia da Informação.

Em Barueri, a empresa busca por profissionais para os cargos de motorista de apoio e motorista carreteiro. Já em São Paulo, há vagas para assistente comercial, auxiliar comercial, vendedor interno, executivo de contas especiais, auditor interno, auxiliar de monitoramento, eletricista, mecânico, encarregado operacional, motorista carreteiro, motorista de apoio, supervisor de operações e analista de BI.

A função de motorista carreteiro exige que o interessado tenha experiência comprovada, Carteira Nacional de Habilitação categoria E, conhecimento em legislação de trânsito, além de habilidades em condução e manobras de conjunto pesado articulado. Para motorista de apoio é necessário ter experiência na função, desejável ensino médio completo e CNH categoria E.

A função de vendedor interno exige graduação em Administração de Empresas, Gestão Comercial ou áreas semelhantes, experiência mínima de um ano na área comercial e conhecimento intermediário em Excel.

Os salários não foram divulgados. Já o pacote de benefícios oferecidos pela Jamef inclui vale-transporte, vale-refeição, assistências médica e odontológica, cesta básica, seguro de vida e convênio farmácia.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Jamef em Barueri e São Paulo:

Os interessados em participar do processo de seleção da Jamef deve acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

Fundada há 58 anos, a Jamef Encomendas Urgentes atua em todo o território nacional, com mais de 3 mil colaboradores e 32 unidades distribuídas estrategicamente no Brasil. Em São Paulo, além da unidade na capital paulista, a empresa conta com centros de distribuição em Barueri, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.