Por 6 votos a 0, TRE mantém Rogério Franco prefeito de Cotia

O Tribunal Regional Eleitoral, por 6 votos a 0, decidiu manter o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) e seu vice, Almir Rodrigues (PSDB), nos respectivos cargos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (26). Ação do Ministério Público pedia a cassação do prefeito e vice com base na acusação de abuso de poder político e abuso de autoridade. A ação tramita desde novembro do ano passado.

A denúncia que gerou a ação partiu da coligação “Cotia quer voltar a ser Feliz”, liderada pelo ex-prefeito Quinzinho Pedroso (PSB). Quinzinho foi derrotado na urnas por uma diferença de pouco mais de mil votos.

O processo teve a relatoria da juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi. O parecer encaminhado a ela pela Procuradoria Regional Eleitoral do Estado era favorável à cassação.

Em fevereiro, em 1ª instância, Rogério Franco e seu vice tiveram os mandatos cassados, mas permaneceram nos cargos com liminar aguardando o julgamento de recurso no TRE. Esta nova decisão, que manteve o prefeito no cargo, também absolveu o ex-prefeito Antônio Carlos de Camargo, o Carlão Camargo (PSDB) que também era apontado como responsável por abuso de poder no processo.

O Visão Oeste falou com o assessor direto do prefeito Rogério Franco, Toninho Kalunga (PT), instantes após o resultado do julgamento. Ele disse que avalia a decisão “com humildade, ou seja, o governo continua”. Segundo ele, “existia uma situação aqui na cidade, do calor da luta política, que acabou sendo levada ao tribunal e que agora foi corrigida a decisão”, disse. E completou avaliando que, embora caiba recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, a perspectiva é de “nulidade” no TSE, na medida em que ao decidir o mérito da ação, o TRE “adotou um viés de nulidade do processo”.