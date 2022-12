Trem da Linha 8-Diamante, que passa por Osasco e região, descarrila

O vagão de um trem da linha 8-Diamante da ViaMobilidade, que passa por Osasco e região, descarrilou na manhã desta quarta-feira (7), na estação Domingos de Moraes, sentido Itapevi. Ninguém se feriu.

O descarrilamento aconteceu por volta das 7h50 e gerou transtornos aos passageiros que dependem do meio de transporte público para se deslocar.

“Os trens circulavam em via única neste trecho, com velocidade reduzida e maior tempo de parada”, informou, em nota, a concessionária.

De acordo com a ViaMobilidade, a plataforma voltou a funcionar normalmente às 10h30. Já as causas do descarrilamento são desconhecidas e estão sendo apuradas.