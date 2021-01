Três empresas estão com 360 vagas de emprego abertas em Itapevi

Três empresas estão com 360 vagas de emprego abertas no momento em Itapevi, segundo a Prefeitura, que auxilia no processo seletivo.

publicidade

São 300 vagas em uma empresa do ramo de alimentação; 54 na área de engenharia, construções e comércio; e seis em operadora de internet, de acordo com a administração municipal.

As inscrições para as companhias do ramo de alimentação e de engenharia vão até as 17h desta quarta-feira (27). A empresa que atua como operadora de internet até o dia 2 de fevereiro. Os demais processos seletivos acontecem até o preenchimento das vagas.

publicidade

Em geral, a idade mínima para participar dos processos seletivos é de 18 anos e o nível de escolaridade exigido das vagas vai de ensino médio (cursando) até nível superior completo, dependendo da oportunidade.

A empresa do ramo de alimentação oferece 200 vagas para ajudante de cozinha e 100 vagas para atendente de restaurante. O pré-requisito é estar cursando ensino médio. O salário-base é de R$ 1.222,00 para ambas as funções.

publicidade

Na área de engenharia, construções e comércio, a empresa oferece vagas para as áreas de ajudante de obras (20 vagas), pedreiro (15 vagas), mestre de obras (5 vagas), pintor (10 vagas) e eletricista (4 vagas). Para todos os cargos o nível de escolaridade é ensino fundamental completo. As remunerações variam de R$ 1.350,00 a R$ 2.750,00.

Na empresa operadora de internet são oferecidas seis vagas para os cargos de atendente de suporte e auxiliar de redes FTTH. Os salários são a combinar. O pré-requisito é ter ensino médio completo.

Como se inscrever:

Para se inscrever, os interessados podem acessar o link online (https://forms.gle/) e efetuar o preenchimento do currículo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pasta responsável por intermediar o processo seletivo das vagas, entrará em contato com o candidato caso o perfil se enquadre no perfil da vaga. Ainda é possível efetuar a inscrição por agendamento no Resolve Fácil, pelo link agendamentoresolvefacil.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Resolve Fácil pelo telefone 4143-9200. O e-mail para contato é currículo.pat@itapevi.sp.gov.