Três são presos no Padroeira com carro roubado nesta segunda-feira (16)

Na madrugada dessa segunda-feira (16), Policiais Militares do 14º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens e recuperaram um carro roubado no Padroeira, em Osasco.

Quando os policiais receberam o alerta do roubo, que havia sido praticado momentos antes, localizaram o carro com as mesmas características trafegando pela Avenida José Barbosa de Siqueira, com quatro indivíduos dentro.

Os indivíduos desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir, mas após o acompanhamento, a Polícia conseguiu deter três deles em flagrante.

A vítima reconheceu os três homens e após comprovado o roubo, eles foram presos. Segundo a Polícia, os indivíduos presos já tinham passagem por roubo, furto e tráfico de drogas.

