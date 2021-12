Três vítimas são resgatadas de soterramento em obra do novo Atacadão em Osasco

Os três trabalhadores que ficaram soterrados após acidente em obras do novo Atacadão de Osasco foram resgatados com vida, na tarde desta terça-feira (30).

Inicialmente, as equipes retiraram duas vítimas, uma delas estava com as pernas soterradas e a outra estava presa, da cintura para baixo. A terceira vítima, que tinha terra até a altura do pescoço, foi retirada minutos depois, de acordo com as informações do “Brasil Urgente”, da Band.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 41 anos sofreu uma contusão no membro inferior; outro homem, 34, teve escoriações generalizadas e uma contusão na perna. A outra vítima, um jovem de 23 anos, sofreu trauma de tórax e ocular e foi encaminhado ao Hospital Antônio Giglio.

O Corpo de Bombeiros deslocou ao menos 10 viaturas para atender a ocorrência, na rua Humberto de Campos, 170, na Vila Yolanda. Além dos bombeiros, participaram do resgate o SAMU, a Defesa Civil de Osasco e a Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia.