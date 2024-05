Tribunal de Justiça de São Paulo abre concurso público para escrevente técnico; salário de R$ 6 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou hoje (22) o edital de concurso público que visa preencher 572 vagas de escrevente técnico judiciário. A remuneração inicial é de R$ 6.043,54.

Do total de vagas oferecidas, 120 são reservadas a candidatos negros, 39 às pessoas com deficiência e outras 19 para indígenas. Além do salário, os contratados receberão auxílio para saúde, transporte e alimentação.

Os requisitos exigidos para se inscrever no concurso público do TJ-SP são:

Ser brasileiro;

Ter 18 anos completos até a data da posse;

Ter concluído o ensino médio;

Estar em dia com obrigações eleitorais e no Serviço Militar (no caso dos homens);

Ter boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, a Administração e a fé pública;

Não ter sido condenado por improbidade

Possuir, na data da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo

A seleção para o concurso público será feita em duas fases: a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 8 de setembro deste ano; e a prova prática de digitação aos candidatos já habilitados.

O concurso público do TJ-SP tem validade de um ano a partir da data de homologação, e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Como se inscrever no concurso público com vagas no TJ-SP:

As inscrições para vagas de escrevente técnico judiciário devem ser feitas entre os dias 3 de junho e 12 de julho, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 81.

O edital está disponível no site do Tribunal de Justiça de São Paulo.