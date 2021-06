“Triste não poder se despedir”, diz ex-bailarina do Faustão Fernanda D’avila sobre saída do apresentador da Globo

A ex-bailarina do Faustão Fernanda D’avila lamentou a saída repentina de seu ex-chefe da Globo, anunciada nesta quinta-feira (17) pela emissora. “Acho triste não poder se despedir”.

O apresentador de 71 anos estava com o contrato com a Globo na reta final e já tem acerto firmado com a Band. Tiago Leifert vai substitui-lo aos domingos na Globo até que Luciano Huck assuma uma nova atração.

“Só desejo muita saúde e paz pra você, Faustão! Obrigada por tudo e que Deus abençoe sua nova jornada na Band”, declarou Fernanda D’avila, por meio do Instagram, onde ela tem mais de 1,2 milhão de seguidores e divulga seu trabalho como coach de emagrecimento.

