UBSs de Barueri abrem neste fim de semana pra vacinar crianças de 6 a 11 anos

Neste sábado e domingo, dias 22 e 23 de janeiro, todas as Unidades Básicas de Saúde de Barueri estarão abertas, das 8h às 16h, para vacinar contra a covid-19 crianças de 6 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades ou deficiência. Não é necessário agendamento.

Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação e apresentar um documento da criança com número de CPF ou número do Cartão do SUS e a caderneta de vacinação da criança.

Nesta ação do final de semana, as UBSs abrirão apenas para realizar a imunização das crianças (confira endereços abaixo). Os demais públicos aptos à vacina devem dirigir-se ao polo do Centro de Eventos de Barueri

Recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a covid-19 e outros imunizantes para as crianças de 5 a 11 anos. Também é importante fazer o pré-cadastro no portal Vacina Já, que não é um agendamento mas agiliza o atendimento.

Crianças de 5 anos SEM COMORBIDADES

As crianças com 5 anos sem comorbidades ou deficiência também começarão a ser vacinadas neste final de semana. A imunização ocorrerá APENAS no polo do Centro de Eventos (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci), que abre de domingo a domingo das 8h às 17h.

Crianças COM COMORBIDADES OU DEFICIÊNCIAS

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências, que iniciou na última segunda-feira (17), continua em Barueri. Nesse caso, a aplicação também está ocorrendo APENAS no polo do Centro de Eventos.

A Secretaria de Saúde adverte: o polo do Centro de Eventos não aplicará vacina em crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades, assim como as UBSs não farão a imunização de crianças com comorbidades e deficiências ou de 5 anos sem comorbidades. Por isso é importante ter atenção às orientações descritas acima.

Confira os locais de vacinação de crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades:

UBS Amaro Jose de Souza + UBS Maria M. de Macedo (Rua Petrolina, 178 – Jardim Mutinga) //

UBS Benedito Oliveira Crudo (Rua Carlos de Campos, 82 – Boa Vista) //

UBS José Francisco Caiaba / CAPS Adulto (Rua José Maria Baleiro, 715 – Centro) //

UBS João Siqueira (Rua Mar Negro, 155 – Ginásio de Esportes Jardim Regina Alice) //

UBS Pastor Rossi (Rua Santo Antônio, 21 – Jardim Califórnia) //

UBS Dra. Elizabeth Izilda Duleba (Rua Paraíso, 101 – Chacara Marco) //

UBS Hermelino Liberato Filho (Praça Senador Teotônio Vilela, s/n – Jardim Belval) //

UBS Dra. Kátia Kohler + UBS Pedro Izzo (Rua Maria de Fatima, 154 – Engenho Novo) //

UBS Raquel Sandrini Ruela (Rua Geovani Atillio Tolaini, 37 – Jardim Maria Helena) //

UBS Maria Francisca de Melo (Ginásio de Esportes Pedrinho Lopes – Estr. dos Pinheiros, 368 – Parque Viana) //

UBS Hélio Berzaghi (Avenida Marginal Direita, 486 – Jardim Paulista) //

UBS Adauto Ribeiro (Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 483 – Jardim Silveira) //

UBS Edini Cavalcante Consoli + UBS Vince Nemeth (Rua João Cabral de Melo Neto, 66 – Jardim Tupan) //

UBS Júlio Lizart (Rua Orinoco, 137 – Vale do Sol) //

POSTO VOLANTE EMEF Amador Aguiar (Rua Martins Fontes, 412 – Parque Imperial)