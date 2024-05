UBSs de Barueri iniciam vacinação contra poliomielite dia 27

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite – paralisia infantil –, será realizada entre 27 de maio e 14 de junho. Em Barueri, a vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento de cada unidade.

publicidade

O dia “D” de mobilização nacional está marcado para o dia 8 de junho. Neste dia, além das UBs de Barueri que irão abrir, haverá atendimento também em postos volantes nos bairros de Alphaville e Aldeia da Serra.

O objetivo é conter o risco de reintrodução do poliovírus e aumentar a cobertura vacinal. A campanha consiste em mais uma oportunidade para proteger as crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias dessa doença incurável e extremamente incapacitante.