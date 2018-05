UBSs de Barueri realizam ações especiais em homenagem ao Dia das Mães

Mostrar o quanto são belas, fortes e valiosas: foi com esse objetivo que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri prepararam uma programação intensa e bastante variada para este Dia das Mães.

A maior parte das ações aconteceram na sexta-feira, 11, mas algumas UBSs, como a Hermelino Liberato Filho, do Jd. Belval, iniciaram as atrações especiais às mamães já na terça, 8. Foi o caso da prática integrativa e a terapia comunitária, que uniu o público na praça em frente a unidade. Já na sexta, a equipe ofereceu coletas de Papanicolau, ações preventivas e cuidados bucais, além de serviços de estética, com maquiagem, design de sobrancelhas e dicas de beleza.

Os cuidados com a aparência também foram ofertados desde a quinta-feira (dia 10) pela UBS Hélio Berzaghi, do Jd. Paulista, repetindo-se na sexta. Mas não parou por aí: houve música para homenagear as mães com entrega de flores e palestra sobre como prevenir o H1N1.

A UBS Dr. Adauto Ribeiro, do Pq. Dos Camargos, preparou uma sexta-feira inteira de serviços especiais voltados às mamães. Além de levar profissionais da beleza para deixarem as mulheres ainda mais poderosas, realizaram leitura de poema, alongamento, cantata, palestras, aula de samba, pintura, paródia, massagem, apresentação da banda da Guarda Civil Municipal (GCM) e um gostoso café da manhã.

O capricho na primeira refeição do dia, aliás, fez parte de várias comemorações a esta data. Foi o caso da UBS Maria Francisca de Melo, do Jd. Viana, que também realizou coleta de Papanicolau; a UBS Drª. Elisabete Izilda Duleba, do Chácaras Marco, que somou ao café uma programação especial voltada ao grupo de gestantes; e a UBS Benedito de Oliveira Crudo, do Jd. Boa Vista, que também trouxe oficinas de artesanato e realizou sorteios.

Cinema com pipoca, roda de conversa e sorteio de brindes foi a forma que a UBS Amaro José de Souza, do Jd. Mutinga, encontrou para celebrar o papel das mães, assim como a UBS Pastor José Roberto Rossi, do Jd. Califórnia, que abordou empoderamento feminino e a importância do autocuidado. Lembrancinhas feitas com todo carinho pelos funcionários da UBS Maria Magdalena Macedo, do Jd. Santa Cecília, foram entregues às mamães daquela comunidade.