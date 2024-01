Última etapa da canalização do Córrego Vale do Sol começa nesta segunda-feira (22)

Última etapa da canalização do Córrego Vale do Sol começa nesta segunda-feira...

A Prefeitura de Itapevi anunciou que inicia nesta segunda-feira (22), a úiltima etapa da 1ª fase das obras de canalização do Córrego Vale do Sol.

As obras visam resolver o problema das enchentes no bairro, na região central da cidade e no Jardim Rainha.

Nessa nova etapa, será construída uma nova galeria de captação de águas pluviais com 330 metros de extensão, que irá das proximidades do Terminal de Ônibus até a esquina das ruas Irineu Chaluppe e Luís Manfrinato.

Os serviços deverão durar 180 dias e serão feitas em quatro partes. O asfalto existente será retirado e a escavação avançará por três metros de profundidade. Posteriormente, serão implantadas aduelas de concreto, de 1,5 m por 2,5 m, que formarão a nova galeria.

A execução das obras demandará intervenções no trânsito nas proximidades do Terminal de Ônibus e também perto do Teatro Municipal.

Até a execução da primeira parte (um trecho de 60 metros, iniciando próximo ao Terminal de Ônibus e prosseguindo pela Avenida Cesário de Abreu até a esquina com a Rua Irineu Chaluppe), o Departamento Municipal de Trânsito irá interditar parcialmente três das quatro faixas da alça de acesso que liga o Viaduto José dos Santos Novaes até o Terminal, em direção à Avenida Feres Nacif Chaluppe. Depois, o fluxo de veículos na Rua Irineu Chaluppe será totalmente bloqueado até a esquina com a Rua Leopoldina de Camargo. A medida avança em seguida até a Rua Luís Manfrinato até o término da construção.

A segunda fase da canalização do Córrego Vale do Sol, que vai estender a obra até as imediações do antigo Clube Vale do Sol, começam ainda neste ano, contemplando a construção de um piscinão.