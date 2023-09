Última semana de inverno terá altas temperaturas em Osasco e região

Vem mais calor por aí. A última semana do inverno será marcada por uma forte onda de calor devido a uma massa de ar extremamente quente que cobrirá grande parte do Brasil. Nas cidades de Osasco, Barueri e região devem ser registradas máximas de 35ºC nos próximos dias, de acordo com o portal Climatempo.

As altas temperaturas devem ser registradas em vários estados. Em São Paulo, o tempo permanece seco e não são esperadas chuvas nesse período. Ainda de acordo com o Climatempo, o pico do calor extremo é esperado no fim de semana, dias 23 e 24 de setembro, principalmente nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Em Osasco, os dias mais quentes devem ser quinta-feira (21), sexta-feira (22) e domingo (24), com máxima de 35ºC. O mesmo deve ocorrer na cidade de Barueri. Já em Carapicuíba, a máxima esperada é de 34ºC para esta semana.

Calor em Osasco: previsões para os próximos dias*

Quarta-feira (20/09): mínima de 18ºC / máxima de 34ºC

Quinta-feira (21/09): mínima de 19ºC / máxima de 35ºC

Sexta-feira (22/09): mínima de 19ºC / máxima de 35ºC

Sábado (23/09): mínima de 18ºC / máxima de 33ºC

Domingo (24/09): mínima de 21ºC / máxima de 35ºC

*Fonte: Climatempo