Unilever abre 20 vagas na área de tecnologia em São Paulo

A multinacional Unilever está ampliando sua equipe de profissionais de tecnologia, com a abertura de 20 vagas na área. As oportunidades são para trabalhar em São Paulo, com possibilidade do formato híbrido – presencial e home office.

publicidade

As oportunidades são para atuar em: Customer Tech, User Experience, Enterprise Platforms, Subject Matter Expert (SME) e Tech Services.

Na companhia, os profissionais vão colaborar na realização de serviços e produtos digitais para toda a cadeia da Unilever, que reúne marcas como OMO, Dove, Rexona, Hellmann’s e Kibon.

publicidade

“Nossa missão é contar com ferramentas de tecnologia de ponta para atender à comunicação das marcas, assim como alavancar o propósito da companhia de tornar a sustentabilidade algo comum na vida das pessoas”, diz Claudia Meira, CEO da Unilever Brasil e LATAM.

Requisitos e como se candidatar às vagas na Unilever:

Os requisitos exigidos pela multinacional para concorrer às vagas são: ter ensino superior completo; Inglês avançado; experiência relevante em diferentes frentes de tecnologia, como produtos, projetos, dados, Cloud etc.

Os candidatos interessados deverão se inscrever no site www.careers.unilever.com.br, onde podem obter mais informações sobre as oportunidades.