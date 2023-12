Universidade Aberta de Itapevi abre 45 vagas para pedagogia em EaD

O Instituto Federal São Paulo (IFESP) está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 em todo estado. No polo UAB (Universidade Aberta de Itapevi), são oferecidas 45 vagas na modalidade à distância (EaD) para os cursos de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica.

Do total de 45 vagas, 11 vagas são reservadas para professores da Educação Básica em efetivo exercício no ano de 2024, 23 vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas e 11 vagas são para ampla concorrência.

O polo UAB Itapevi funciona nas instalações da Secretaria de Educação (Rua Irineu Chaluppe, 65 – Centro). Os cursos são totalmente gratuitos, realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online.

Como se inscrever

Para participar, basta ter concluído o ensino médio. As inscrições vão até o dia 28 de dezembro, às 23h59, com taxa de R$ 30. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição para pessoas de baixa renda podem ser realizados até esta sexta-feira (15).

O período de análise da documentação será de 9 a 21 de janeiro de 2024. A lista definitiva de inscrições será divulgada às 20h de 30 de janeiro de 2024, já a aula inaugural está prevista para o dia 24 de fevereiro.

A UAB Polo Itapevi atende de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h. O telefone para contato é 4143-8400 (Ramal 4400/4401) ou 4142-7854. O e-mail é [email protected].

Mais informações sobre o processo seletivo pelo link https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Dúvidas e outras informações, ainda podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].