Urgente: moradores relatam dores de cabeça, náuseas e medo com “cheiro muito forte” vindo de indústria química em Itapevi

Muitos moradores da região do Jardim Santa Rita, em Itapevi, tem reclamado nas redes sociais de dores de cabeça, náuseas, ardência nos olhos e medo gerados por um “cheiro muito forte” provavelmente vindo de uma das indústrias químicas do bairro na noite desta quarta-feira (17).

“Gente está demais, minha cabeça está explodindo por causa desse cheiro”, declarou a moradora G.R em um grupo de moradores do bairro no Facebook. “Está me causando náuseas”, comentou A.M.S.

“Está insuportável mesmo. Começou por volta das 16h e agora 22h piorou (…) Tenho bronquite, estou passando mau”, declarou B.S.O.

Outros vizinhos da área em Itapevi relataram que cheiros ruins vindos das empresas químicas da área são comuns, mas desta vez está muito acima do “normal” e há o temor de que haja um vazamento de algum tipo de produto que cause danos à saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.