URGENTE: Show de aniversário de Osasco é cancelado devido às chuvas

Os estragos causados pelas chuvas por toda a cidade desde a noite de domingo levaram ao cancelamento do show de aniversário de Osasco, que seria realizado no domingo (16), com Zé Neto & Cristiano, Lucas Lucco e Gustavo Mioto entre os destaques. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (11) pelo prefeito Rogério Lins.

“Devido às fortes chuvas, nós decidimos cancelar esse evento, para que a gente possa direcionar todos os esforços e toda a atenção da nossa equipe da Prefeitura para proteger a integridade física das famílias, em especial das de área de risco”, declarou Rogério Lins em vídeo (assista abaixo).

Realizado pela Rádio Nativa FM em parceria com a Prefeitura, o evento não teria custos ao município, de acordo com a administração da cidade, e seria realizado no estádio do Rochdale, um dos bairros mais afetados pelas chuvas. Os ingressos para o evento que já foram doados em troca de ingressos serão doados a famílias afetadas pelas chuvas.

Ainda de acordo com o prefeito de Osasco, em breve deve ser definida uma nova data para o evento em celebração ao aniversário de Osasco, que é comemorado dia 19 de fevereiro. “A Rádio Nativa já nos informou que cederá uma nova data, com atrações gratuitas, e em breve divulgaremos uma nova data para os shows”, segundo ele.