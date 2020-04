Uso de máscara será obrigatório em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que o uso de máscara passará em breve a ser obrigatório por quem sair às ruas da cidade, como forma de combate à disseminação do novo coronavírus.

A administração municipal mandou confeccionar cerca de um milhão de máscaras de tecido para distribuir à população, das quais 100 mil já foram entregues, segundo Lins. A ideia é que quando a distribuição atingir a maioria dos moradores da cidade, o uso do item passe a ser obrigatório.

“Nós vamos chegar a um milhão de máscaras [distribuídas]. Vamos ter máscaras para distribuir para toda a nossa população. Então, tenha um pouquinho de paciência que, gradativamente, toda a nossa cidade vai receber”, afirmou o prefeito de Osasco em transmissão de vídeo ao vivo na noite deste domingo (19).

“Nossa ideia é que quando a gente atingir um número bem significativo, e nós já chegamos a mais de 100 mil máscaras distribuídas, vamos começar a tomar isso como uma medida obrigatória, para que todas as pessoas, quando saírem de casa, utilizem a máscara, que evita, e bastante, a propagação [do novo coronavírus]”, completou Rogério Lins.

Outras cidades

Outras cidades do país já tornaram o uso de máscara obrigatório para quem sair às ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. No Rio de Janeiro, a medida que passará a valer na quinta-feira (23). As pessoas que estiverem sem máscara poderão ser impedidas de usar o transporte público ou de entrar nos estabelecimentos autorizados a funcionar.

Quem desobedecer a determinação está sujeito a pagamento de multa por deixar de executar, dificultar ou se opor à execução de medidas sanitárias, que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção de saúde.

Osasco tem 316 casos e 27 mortes com confirmação de covid-19

Até a noite deste domingo, Osasco registrava 316 casos confirmados por exame da covid-19, com 27 mortes com confirmação da doença e outras 17 em investigação. São 214 pacientes recuperados na cidade.

Foram notificados 2.965 casos suspeitos. Outros 894 casos notificados não pertencem a Osasco, são residentes de outros municípios. Foram descartados 751 casos por critério laboratorial. Estão em análise 1.809 casos.