Uso de máscara será obrigatório no transporte público, nos carros de app e táxis em SP

Um decreto que será publicado nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial, vai tornar obrigatório o uso de máscara de proteção nos transportes públicos, carros de aplicativos, como Uber e 99, e táxis em todo o estado de São Paulo.

A medida valerá a partir do dia 4 de maio para passageiros do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de ônibus intermunicipais administrados pelo governo do estado. Segundo o governador João Dória, valerá também para os carros de aplicativos e táxis, em que tanto o motorista quanto o passageiro deverão fazer uso do equipamento.

Com essa medida, o governador acredita na diminuição da propagação do coronavírus no estado. “As empresas serão fiscalizadas pelos órgãos municipais e estaduais. Elas serão advertidas se percebermos que não estão cumprindo essa determinação, sejam elas públicas ou privadas. Depois da advertência, elas poderão ser multadas”, falou Doria.

“Todos os motoristas de aplicativos e de táxis deverão obrigatoriamente, a partir de 4 de maio, estarem trabalhando com máscaras e todos os usuários também deverão usar máscaras. O motorista está apto a negar corrida ao passageiro que não estiver portando máscara”, completou.

Na cidade de São Paulo, a multa poderá ser de R$ 3,3 mil por dia, para cada ônibus que tiver pelo menos uma pessoa sem máscara, de acordo com o prefeito Bruno Covas, que assinou decreto municipal.

Com informações de Agência Brasil