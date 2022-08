Vacinação contra poliomielite e multivacinação começa hoje em Osasco, Barueri e região

As cidades de Osasco, Barueri, Cotia e região inciam nesta segunda-feira (8) a campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, com o objetivo de atualizar a carteira de vacina de crianças e adolescentes.

A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em seus respectivos horários de atendimento. A ação integra o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde e tem como público alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

No dia da vacinação, os pais ou responsáveis precisam apresentar um documento com foto, o documento da criança e/ou adolescente, a caderneta de vacinação e um comprovante de endereço.

Dia “D”

No terceiro sábado do mês, dia 20, será realizado o “Dia D” de Vacinação. Em Osasco, ação ocorrerá das 9h às 16h, em todas as UBSs, onde público com 5 anos ou mais também poderá receber a 3ª e 4ª dose contra a covid-19.

SERVIÇO

Período da campanha: 8 de agosto a 9 de setembro

Local: Unidades Básicas de Saúde / De segunda a sexta-feira

Vacinação contra a Poliomielite

Público-alvo: crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias /

Multivacinação para atualização de caderneta de vacinação

Público-alvo: crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias