Vagas abertas de serralheiro, nutricionista e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Vagas abertas de serralheiro, nutricionista e mais na Casa do Trabalhador de...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades estão disponíveis até o dia 6 de maio, com salários de até R$ 2 mil mais benefícios.

publicidade

As vagas são para nutricionista, assistente de marketing, vendedora de moda feminina, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, agente de asseio e conservação e serralheiro montador (veja mais informações sobre as vagas na tabela abaixo).

Os salários variam de R$ 692,32 (agente de asseio, meio período) até R$ 2 mil (nutricionista). Algumas ocupações não informaram os salários, mas todas as oportunidades oferecem vários benefícios, tais como vale-transporte, auxílio creche e refeição.

publicidade

Os interessados devem preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil, que vai direcionar as vagas aos candidatos.

Vagas / Requisitos / Salário / Benefícios / Descrição das atividades:

Assistente de marketing:

publicidade

Ensino superior com formação em marketing / A combinar / vale transporte e cesta básica / Atuar como gestora de marketing focada em moda feminina. Gestão de redes sociais e site, visual merchandising, pesquisa de mercado e branding //

Vendedora de moda feminina:

Ensino médio / R$ 1625,00 + comissão / vale transporte e cesta básica / Atuar como vendedora de moda feminina //

Agente de asseio e conservação – meio período:

Alfabetizado / R$ 692,32 / vale transporte e vale-alimentação R$ 123,82 / Limpeza de piso, banheiros, portas, paredes //

Auxiliar de limpeza:

Ensino primário / R$ 1.384,64 / VT, VA, refeição no local / Limpeza da área fabril, limpeza de sala, lavação dos banheiros, recolhimento de lixo //

Nutricionista:

Técnico de nutrição / R$ 1.000 a R$ 2.000 a combinar / VT + refeição no local / Responsável por toda rotina nutricional da fábrica de macarrão //

Auxiliar de logística:

Ensino médio completo / 7,48 por hora, cesta de natal, refeição no local, plano de carreira /

Recepciona, confere e armazena produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Faze os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controla os estoques. Distribue produtos e materiais a serem expedidos. Organiza o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacota ou desempacota os produtos, realiza expedição de materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos e auxilia no processo de logística //

Serralheiro montador:

Ensino médio completo / vale-transporte, outros (uniforme) /

Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabrica ou repara caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recorta, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares