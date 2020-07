Vagas abertas para enfermeiros e coveiros em Jandira

A Prefeitura de Jandira abriu inscrições nesta quarta-feira (15) para as contratações temporárias de enfermeiro, técnicos de enfermagem e coveiros. O objetivo é atender à demanda gerada pela pandemia de covid-19, de acordo com a administração municipal.

O edital prevê a contratação temporária de um enfermeiro, com salário de R$ 3,1 mil mais 20% do salário mínimo de insalubridade e vale alimentação; dez técnicos de enfermagem, com remuneração de R$ 1,4 mil mais 20% de insalubridade do salário mínimo de insalubridade, vale transporte e vale alimentação; além da contratação de três coveiros, com vencimentos de R$ 1.045,00 mais 40% de insalubridade do salário mínimo vigente, vale transporte e vale alimentação.

Todos os contratos serão pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Publicidade

O Chamamento Público Emergencial 01/2020, qual contava com esses cargos, foi anulado devido a comissão organizadora e julgadora do processo seletivo simplificado detectar indício de erro ao editar as listagens de classificação preliminar e final (homologação).

Como se inscrever às vagas de emprego em Jandira:

O prazo para se inscrever vai até o dia 29 de julho. Inscrições e mais informações por meio do e-mail chamamentoconcurso@jandira.sp.gov.br ou presencialmente, no Paço Municipal (rua Manoel Alves Garcia, 100, Jardim São Luiz), em dias úteis, das 8h às 12h. Todas as regras da contratação estão neste site e no edital.