Confira novas vagas abertas no Portal do Trabalhador, em Osasco

O Portal do Trabalhador, em Osasco, divulgou nesta quarta-feira (8) algumas das vagas de emprego disponíveis no órgão (confira abaixo).

Os endereços do Portal do Trabalhador são:

Centro: R. Fiorino Beltrano, 300 – Centro, Osasco/SP. Das 08h às 17h

zona Sul: Av. João de Andrade, 1778 – Santo Antônio, Osasco/SP. Das 08h às 17h

Atendimento do Portal – Casa de Cultura: rua Dr. Miguel de Campos Jr, s/nº – Jd. Bonança, Osasco/SP. Das 08h às 17h

***

***