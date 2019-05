Confira vagas de emprego abertas no Walmart em Barueri e Osasco

Neste início de semana o Walmart reúne um total de 21 vagas de emprego abertas em Barueri e Osasco. Em todo o país a empresa tem 526 oportunidades.

Em Barueri são 18 vagas de emprego: duas para os cargos de coordenador contábil e analista de sistemas – negócios; e uma para encarregado de recebimento, analista de suporte jr., coordenador de planejamento financeiro, analista de planejamento financeiro sr., analista de planejamento financeiro pleno, consultor de meios de pagamentos – financeiro, analista de trade marketing sênior, técnico de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, analista comercial sênior, coordenador para área de diversidade, coordenador para área de diversidade – PCD, gerente de produto – hortifruti, advogado sênior – tributário.

Os salários para as oportunidades em Barueri não foram divulgados.

Em Osasco, são duas vagas de emprego para o cargo de agente de cartões e serviços (salário de R$ 1.396,00) e uma para encarregado de açougue (R$ 3.045,00).

Como se candidatar às vagas de emprego no Walmart

Mais informações sobre as vagas de emprego no Walmart e como se candidatar no portal de vagas da empresa.

Com 438 lojas no país, o Walmart Brasil emprega mais de 50 mil funcionários. “Somos uma empresa que acredita nas pessoas e promove a diversidade. Por isso, incentiva um ambiente profissional que valoriza as diferenças, sejam elas físicas, étnicas, culturais, de idade e orientação sexual”, diz a rede.

