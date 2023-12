Vagas de vigilante, líder de loja e outras na Casa do Trabalhador de Barueri; salários de até R$ 3,8 mil

Vagas de vigilante, líder de loja e outras na Casa do Trabalhador...

A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza nesta semana 11 vagas de emprego em diversas funções, com salários que variam entre R$ 1.480,87 e R$ 3.854, de acordo com o cargo.

Há oportunidades para as funções de auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, vigilante, líder de loja e mais (confira a relação completa abaixo).

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil ou via app Sine Fácil. Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador de Barueri (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri nesta semana:

