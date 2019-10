Vale Mac no amigo secreto? McDonald’s terá cartão presente a partir de novembro

Que tal um presente de Natal inusitado? No mês de novembro, o McDonald’s trará ao Brasil, pela primeira vez, o Gift Card. Trata-se de um cartão presente para quem busca presentear amigos e familiares com algo diferente.

Os cartões serão disponibilizados primeiro para empresas e em sites de benefícios, nos valores de R$ 30, R$ 50 e R$ 100 e seu uso poderá acontecer nos caixas tradicionais ou totens de autoatendimento em diversos restaurantes pelo país.

Além dos modelos físicos, a marca disponibilizará a versão virtual do cartão, que no ato da compra poderá ser apresentado na tela do smartphone.

“Essa inovação no método de pagamento faz parte do que desejamos levar ao consumidor, conveniência e comodidade. Buscamos trazer aos nossos mais de 2 milhões de clientes que nos visitam todos os dias a democratização na hora da compra, seja feita no balcão, no totem ou no drive-thru”, conta João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald´s Brasil.

O consumidor poderá usufruir de outras vantagens ao obter a novidade, como campanhas de fidelização e coalizão. Ao setor corporativo, a instituição disponibilizará opções para que as empresas possam adquirir o produto com o intuito de fortalecer as campanhas de incentivo ou premiações internas para funcionários.