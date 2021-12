Vanessa da Mata se apresenta em Barueri nesta quarta (22)

O show de Vanessa da Mata encerra as apresentações musicais do “Natal Encantado” de Barueri, nesta quarta-feira (22). A cantora e compositora sobe ao palco do Boulevard Central às 20h30.

Um pouco antes, às 19h05, o público poderá assistir ao Recital de Piano com peças musicais que vão do erudito ao popular, além de trazer sucessos de compositores nacionais e internacionais.

Vanessa da Mata fará o show para Barueri com músicas de sua turnê mais recente, com base no disco “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”. É considerado o trabalho mais autoral da artista.

Serviço

Natal Encantado de Barueri

Quando: Quarta-feira, a partir das 19h

Onde: Boulevard Central

