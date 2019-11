Vavá do Karametade fala sobre boato de namoro com Gugu: “Me quebrava”

O cantor Vavá, vocalista do grupo de pagode Karametade, comentou sobre os boatos de que foi namorado do apresentador Gugu Liberato nos anos 1990.

O artista era um dos participantes mais assíduos do polêmico quadro “Banheira do Gugu”. “Então toda semana a gente estava ali. Eu cheguei a desmarcar um aniversário meu porque marcaram um programa de TV. A gente era obrigado, eu era obrigado”, declarou Vavá, em entrevista à revista “Caras”.

“As pessoas não entendem, rolou até um papo na época que eu era o namorado do Gugu. Isso me quebrava”, desabafou o vocalista do Karametade.