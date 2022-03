Veja quais postos de combustível da região foram autuados por irregularidades

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro realizou nesse sábado, 12 de março, a 15ª etapa da Operação Combustível Limpo em Osasco e região.

Veja em quais postos de combustível foram encontradas irregularidades:

– Auto Posto Caserta Ltda, localizado na rua Águas da Prata, nº 323, no Rochdale. Das 12 bombas verificadas foram detectados erros em todas (100%). As irregularidades detectadas foram erro de menos 2.593 ml a cada 20 litros abastecidos contra o consumidor, corpo estranho instalado na bomba medidora, violação dos pontos de selagem (painel/bloco), violação de lacres ou interdição, ou rompimento dos mesmos, sem prévia autorização do Inmetro ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade do Inmetro, além da falta das ordens de serviço de manutenção realizada nas bombas pelas permissionárias, que devem ser assinadas e mantidas no local por um período de 24 meses

Os fiscais do também detectaram erros no Auto Posto Village, localizado na avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 4.950, no Jaguaré. Das 7 bombas verificadas, 6 estavam com erros (86%). As irregularidades flagradas foram erro de menos 1.368 ml a cada 20 litros abastecidos contra o consumidor e plano de selagem das bombas violados.

Os dois postos foram autuados pelo instituto.

Caso o cidadão identifique algum estabelecimento que apresente irregularidades, a denúncia pode ser feita para a Ouvidoria do Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.