Vendas do Ka Sedan crescem 31% em 2019

O Ford Ka Sedan registrou em 2019 o seu melhor resultado desde o lançamento da nova geração, com um crescimento de 31% nas vendas. As 51.260 unidades emplacadas consolidaram a posição do sedã compacto da Ford como vice-líder do segmento, no qual se destaca principalmente pelo custo-benefício, projeto moderno e desempenho.

“O Ka Sedan foi o sedã compacto que mais cresceu em 2019, considerando os modelos com ano cheio de vendas no período. É um carro versátil, que conquista cada vez mais clientes com sua excelente dirigibilidade, conforto e baixo custo de posse”, diz Daniel Sinzato, gerente de Produto da Ford.

Na linha 2019 o Ka Sedan passou por uma renovação abrangente, que incluiu o design, a motorização e equipamentos. Além do avançado 1.0 Ti-VCT de três cilindros, ele ganhou a opção do motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros, com 136 cv, e transmissão automática de seis velocidades, que hoje responde por mais de 20% das vendas da linha.

O modelo introduziu também novos materiais de acabamento e ampliou a oferta de equipamentos com central multimídia SYNC 2.5 com tela flutuante de 7 polegadas, quatro airbags, bancos com revestimento premium, botão de partida Ford Power, câmera de ré e sensor de estacionamento.

Disponível nas versões SE e SE Plus 1.0 e 1.5, SEL 1.5 e Titanium 1.5, o Ka Sedan 2020 já vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas com controle remoto, vidros elétricos dianteiros, computador de bordo, banco do motorista com ajuste de altura, som My Connection com conexão Bluetooth e comandos de voz, maçanetas e retrovisores na cor do veículo e faróis com acabamento cromado, com preço a partir de R$51.740.

O Ford Ka Hatch também teve um bom desempenho em 2019 com o total de 104.339 emplacamentos, firmando-se como o segundo veículo mais vendido da indústria.