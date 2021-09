Vereador de Osasco pede congelamento do reajuste do IPTU

O vereador de Osasco Fabio Chirinhan (PP) solicitou à Prefeitura que seja estudada a possibilidade de congelar o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para o exercício de 2022, com incidência de correção da inflação.

O pedido foi feito por meio de indicação apresentada na sessão ordinária desta terça-feira (14), na Câmara Municipal de Osasco. “O congelamento do reajuste do IPTU vai beneficiar toda a população, pois ajudaria muitas famílias que estão com dificuldades financeiras em função da instabilidade econômica”, justificou Fabio.

De acordo com o parlamentar, a crise financeira pela qual o Brasil passa, em decorrência da pandemia de covid-19, requer medidas por parte da administração municipal que ajudem a população a não comprometerem sua própria subsistência.

