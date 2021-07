Vereador defende que Carapicuíba seja considerada Município de Interesse Turístico

O vereador Professor Ladenilson (MDB) quer que Carapicuíba seja considerada Município de Interesse Turístico. Ele apresentou requerimento no qual questiona o governo do estado sobre os requisitos para que a cidade seja incluída neste patamar.

No documento, enviado à Secretaria estadual de Turismo e Viagens, o parlamentar destaca “o potencial turístico presente na cidade de Carapicuíba, uma vez que possuímos a única Aldeia Jesuítica do Século XVI do estado”.

Professor Ladenilson diz que o pedido visa “que o turismo em nossa cidade seja reconhecido, dinamizado e devidamente regulamentado pelo governo do estado”.

Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Em 1580, para ampliar o trabalho de catequização e educação de índios e imigrantes, José de Anchieta fundou 12 aldeias missionárias de jesuítas em torno do Mosteiro de São Bento, entre elas a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

Os índios Guaianases (ou Guaianás) foram os primeiros moradores da Aldeia, seguidos pelos Tupis e os Guarulhos. As casas foram feitas de pau-a-pique e da vivência dos índios nasceu a Dança de Santa Cruz, que une cantos católicos e danças indígenas. A dança é uma celebração a Nossa Senhora da Santa Cruz, padroeira da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

O conjunto arquitetônico e urbanístico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1940, e hoje é o exemplar mais preservado entre as aldeias fundadas por José de Anchieta.

Municípios de Interesse Turístico

Para ser considerado Município de Interesse Turístico (MIT) pelo governo do estado, a cidade deve preencher alguns critérios, como potencial turístico, ter um Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, plano diretor de turismo e atrativos turísticos reconhecidos.

Os municípios considerados de Interesse Turístico recebem recursos estaduais para ações voltadas a potencializar o turismo. Atualmente, 140 cidades estão incluídas neste grupo (entre as quais a única na região é Pirapora do Bom Jesus), além de 70 serem consideradas estâncias turísticas, que totalizam 210 cidades turísticas no estado.

No ano passado, por exemplo, o governo do estado repassou R$ 223,3 milhões para que esses municípios se preparassem para a retomada das viagens no pós-pandemia.