Vereador pede banheiros públicos nos arredores do calçadão de Carapicuíba

O vereador Professor Ladenilson (MDB) solicitou à Prefeitura de Carapicuíba que sejam instalados banheiros públicos fixos nas proximidades do calçadão, no Centro da cidade. O pedido foi feito por meio de uma indicação apresentada na Câmara Municipal, no dia 12 de agosto.

Segundo o vereador, os banheiros são necessários para garantir condições sanitárias adequadas para atender o grande número de pessoas que circula na região. Ladenilson defende que os equipamentos públicos serão um benefício para aqueles que visitam o local para fazer compras e para quem passa pelo Calçadão para ter acesso ao terminal rodoviário.

“Este tipo de equipamento público, além de garantir as condições sanitárias adequadas, oferece condições de maior permanência a quem frequenta ou passa pelo Calçadão, o que atrai mais usuários para este espaço, seja para fazer compras, seja para atividades profissionais ou de lazer e entretenimento, valorizando o comércio e os serviços locais, além de aquecer nossa economia”, justificou o parlamentar, nas redes sociais.