Vereador quer programa de atenção pós-pandemia em Carapicuíba

A Câmara de Carapicuíba aprovou nessa terça-feira (12) o projeto de lei, de autoria do vereador Álvaro Abílio (UNIÃO), que institui o Programa Mente Saudável em Carapicuíba.

O programa tem por objetivo de cuidar dos problemas psicológicos causados pela pandemia de Covid, como depressão e transtornos de ansiedade.

Seguindo a linha do Programa Autoestima, do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei n° 2.810/2021 irá oferecer acolhimento e cuidado à saúde mental da população. De acordo com o P.L., que segue agora para sanção do prefeito Marcos Neves (PSDB), o programa seria oferecido de forma gratuita e por meio de plataforma virtual com acesso via internet.

