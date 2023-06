Vereadora Camila Godoi apresenta solicitação do Tarifa Zero nos transportes para o vice-presidente Geraldo Alckmin

Vereadora Camila Godoi apresenta solicitação do Tarifa Zero nos transportes para o...

A vereadora de Itapevi, Camila Godoi participou de um café da manha neste domingo (18) com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na ocasião, a parlamentar apresentou alguns projetos para a cidade, nas áreas da educação, saúde e segurança e também apresentou o projeto de sua autoria que solicita subsídios do Governo Federal para implantação da Tarifa Zero nos transportes de Itapevi.

“Quero expressar minha gratidão pela atenção que recebi durante essa reunião produtiva e agradecer ao vice-presidente por se colocar à disposição em viabilizar o envio de recursos para nossa cidade”, declarou a vereadora.

Segundo Camila, a Tarifa Zero é uma medida que pode trazer muitos benefícios para a população, principalmente aos que mais precisam. “E ter o apoio do vice-presidente do país nessa causa é um passo importante rumo a essa conquista”.

“Uma alegria estar com a Camila. Quero cumprimentar pelo seu trabalho sério como vereadora eleita, reeleita, trabalhando em prol da comunidade, pelo Tarifa Zero, pela votação consagradora para deputada estadual e dizer ‘conte conosco'”, disse o vice-presidente.