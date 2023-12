Vereadores aprovam carteira de identificação para pessoas com Parkinson em Osasco

Durante a sessão ordinária de ontem (12), o Plenário da Câmara de Osasco aprovou o Projeto de Lei que propõe a implantação de Carteira de Identificação para pessoas com doença de Parkinson.

A proposta, de iniciativa do vereador Michel Figueredo (PRD), busca facilitar a vida das pessoas que sofrem com a doença, assim como seus familiares, tutores ou curadores, com o uso da credencial de identificação.

O Parkinson é uma doença degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central, que provoca tremores nas mãos e torna os movimentos lentos. A progressão da enfermidade incapacita o paciente de ter uma vida autônoma.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há cerca de 200 mil portadores no Brasil e esse número deve dobrar até o ano de 2040.

Com a aprovação em 2º turno, a proposta agora segue para análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem poder de sancionar ou vetar.