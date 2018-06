Vereadores aprovam proibição de canudos de plástico no comércio de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, este mês, a proibição do uso de canudos de plástico no comércio da cidade. O Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria do presidente da Casa, vereador Paulinho Lenha (PSB), recebeu dez votos favoráveis e aguarda agora sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD).

O projeto aprovado na Câmara determina que restaurantes, bares, lanchonetes, barracas, ambulantes e similares sejam obrigados a fornecer somente canudos de papel biodegradável ou reciclável, embalados individualmente com material semelhante.

A proibição deve passar a valer em 1º de janeiro de 2019, para que haja tempo de adaptação do comércio, de acordo com a proposta.

“Nós temos rios e córregos em Cotia e vemos o mal que o lixo faz aos animais. É um problema que vai aumentando cada vez mais se não nos conscientizarmos e tomarmos as atitudes necessárias”, afirma o autor do Projeto.

Diversas cidades pelo mundo já aprovaram ou têm projetos semelhantes em tramitação, como em Osasco e São Paulo. Na Justificativa da matéria, o parlamentar cita que 13,5% do lixo produzido no país ano passado foi plástico, que demora mais de cem anos para se decompor e causa sérios danos ao meio ambiente.

Na Tribuna, o vereador Arildo Gomes (PDT) destacou que o projeto vai ao encontro da mobilização mundial pela preservação do meio ambiente. “Temos que chamar a responsabilidade, precisamos usar mais material biodegradável e tomar atitudes para realmente melhorar nosso ambiente”, afirmou o vereador Edson Silva (PRB).

Fernando Jão (PSDB) lembrou que a medida causa impacto no comércio, mas que é uma questão de conscientização. Segundo o parlamentar, aproximadamente 5% dos orçamentos dos municípios são destinados à coleta e tratamento do lixo.

“É um pequeno gesto, mas a preocupação é grande. Hoje são os canudos, mas amanhã podemos parar de usar plásticos”, desejou o vereador Celso Itiki (PSD).

“Hoje sabemos como nós, seres humanos, estamos acabando com a natureza. Se todo mundo fizer a sua parte, podemos protegê-la e, dessa forma, proteger a nós mesmos”, disse Dr Castor (PSD).

Já o vereador Marcos Nena (MDB) lembrou que precisa haver equilíbrio entre capital e meio ambiente, desejando que outros municípios tomem iniciativas semelhantes.

Professor Osmar (PV) destacou que o projeto “demonstra a preocupação com o meio ambiente, que tem que ser estendida a todos. É impactante ver o dano que causa um simples canudo. Tenho certeza que esse projeto vai incentivar outros”.