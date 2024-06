Vereadores aprovam selo para empresas de Osasco que promovem inclusão

Durante a sessão de terça-feira (18), na Câmara de Osasco, os vereadores iniciaram a votação de uma proposta que visa reconhecer empresas que adotam práticas de inclusão e reconhecimento ao trabalho de pessoas com deficiência.

O Projeto de Lei 139/2023, que institui o “Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência” em Osasco, é de autoria da vereadora pastora Cristiane Celegato (Agir).

Ao falar sobre a proposta, Cristiane Celegato deu exemplo de ações que as empresas adotam e que contribuem com a inclusão, com a equidade salarial entre colaboradores com e sem deficiência; criação de planos de carreira de evolução profissional e de programas de formação e desenvolvimento profissional para pessoas com deficiência; ações de combate ao preconceito e à discriminação; adoção de práticas de adaptação e acessibilidade no ambiente de trabalho etc.

A vereadora acredita que o Selo Empresa Amiga da PcD vai ajudar a quebrar barreiras sociais. “É uma forma que nós temos de dar visibilidade a essas pessoas com deficiência, que ainda são discriminadas no ambiente de trabalho, que muitas vezes participam de processos seletivos e não são contratadas. E nós precisamos mudar essa mentalidade”, declarou.

A autora destacou a aprovação do texto no dia 18 de junho – data em que é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista. A proposta foi aprovada em 1º turno com 16 votos favoráveis, e será submetida à nova votação antes de ser encaminhada ao prefeito Rogério Lins (Podemos).