Vereadores de Osasco pedem que Bolsonaro inclua GCMs em programa imobiliário para policiais

O presidente Jair Bolsonaro planeja lançar em breve um programa de crédito imobiliário voltado a policiais e bombeiros, que deve permitir que os agentes de segurança financiem até 100% da casa própria a juros baixos. A iniciativa deve contar com subsídio do Ministério da Justiça. Ainda não foram divulgados detalhes do projeto, mas em Osasco três vereadores se anteciparam e pediram que guardas civis municipais também sejam beneficiados.

As reivindicações dos vereadores de Osasco foram feitas por meio de moções de apelo apresentadas esta semana por Ana Paula Rossi (PL), Josias da Juco (PSD) e Paulo Júnior (PP).

“Foi anunciado pelo governo federal que haverá um Programa de Casa Própria para agentes da Segurança Pública. Embora os guardas municipais atuem na Segurança Pública, não foram mencionados como beneficiários deste programa”, afirmam os parlamentares osasquenses nas moções apresentadas. “A Câmara Municipal de Osasco apela ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que incluam os guardas municipais como beneficiários do Programa Casa Própria para agentes de Segurança Pública”.

A expectativa é que o anúncio da linha de crédito imobiliário feita sob medida para policiais e bombeiros ocorra nas próximas semanas.